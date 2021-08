Sykepleier i Trøndelag anmeldt for journalsnoking

Nå beklager sykehusdirektøren, skriver Trønder-Avisa.

Da kvinnen, som selv er ansatt ved sykehuset, ble pasient i forbindelse med svangerskap var hun inne til flere kontroller og undersøkelser i forkant av fødselen. Snokingen i journalen hennes ble gjort etter at hun hadde vært på en gynekologisk undersøkelse.

Kvinnen oppdaget snokingen da hun begjærte innsyn i loggen til sin egen journal. Der kom det fram at en sykepleier hadde gått gjennom samtlige journalnotater siden 2004.

Hun hadde på forhånd bedt om at den aktuelle sykepleieren ikke skulle ha noe med hennes pasientforløp å gjøre og heller ikke få informasjon om henne som pasient.

– Det føles som et digitalt overgrep, og det gjør noe med meg. Etter at jeg oppdaget dette har jeg vært veldig preget av det som skjedde, sier hun til Trønder-Avisa.

Sykehusdirektør Tor Åm i Helse Nord-Trøndelag sier han ønsker å beklage overfor pasienten og sier han er lei seg for at sykehuset ikke i tilstrekkelig grad har etterkommet hennes ønsker og fulgt opp saken slik hun forventet. Han ønsker ikke å si noe om hva slags reaksjoner journalsnokingen har ført til for den ansatte.