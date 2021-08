FHI: Vaksinering av barn kan redde flere liv

– Denne gruppen har ikke høy risiko for alvorlig sykdom, så for 16-17-åringer handler det mer om færre infeksjoner – som vil gi en positiv effekt på smittesituasjonen i hele befolkningen, sier Birgitte de Blasio, som leder FHIs modelleringsteam, til VG mandag.

Regjeringen besluttet i forrige uke at 16- og 17-åringene skal få tilbud om vaksine etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinert.

Nå regner FHI på hvor mange liv man kan spare å vaksinere barn i alderen 12 til 15 år. I neste uke skal FHIs modelleringsteam være ferdige med nye modeller, som kan fortelle mer om hva slags effekt det kan ha.

De siste modellene FHI leverte om vaksinering av 16- og 17-åringer, viste at aldersgruppen 10–19 år vil stå for en stor andel av smittetilfeller til høsten og bidra uforholdsmessig til sirkulasjonen av virus etter at alle voksne har fått tilbud om vaksinen.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa søndag til VG at om noen uker vil de fleste smittede være barn og ungdom. Han anslår at vi vil nærme oss 1.300 smittede per dag i begynnelsen av september, og de fleste av disse vil være barn og ungdom.