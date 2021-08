Politiet har kontroll på våpenmann på Kløfta

– Det er ikke gjort beslag av noe våpen. Den pågrepne mannen er kjent for politiet fra før, opplyser operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB.

Marstad sier at det er en relasjon mellom mistenkte og fornærmede i saken.

Politiet ble varslet om det de omtalte som en trusselepisode ved Kløfta Velhus i Ullensaker kommune klokken 20.50 søndag.

Bevæpnet politi rykket ut til stedet med bistand av patruljer fra Oslo og politihelikopteret ble satt inn søket etter mannen.

Ingen personer ble skadd, og det ble ikke avfyrt skudd.

– Det har vært en trusselepisode i et selskap i et forsamlingslokale på Kløfta. En person som ikke var en del av selskapet, skal ha kommet til stedet, og flere forteller at de har sett ham med et våpen i hånden. Vitner har opplevd situasjonen som truende, fortalte operasjonsleder Halvor Andersen i Øst politidistrikt til Romerikes Blad søndag kveld.