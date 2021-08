Barnelege kritiserer avgjørelse om å evakuere barn med ukjent identitet

– Det beste for barna er å være sammen med foreldrene. Jeg synes ikke det er riktig å ta et barn til Norge når man ikke vet hvem foreldrene er , sier Thallinger til NRK.

Hun viser til Barnekonvensjonen, som sier at barn har rett til å bo med foreldrene sine og å vite hvem foreldrene er, så langt det lar seg gjøre. Barnelegen ber om at foreldrene til barna identifiseres så raskt som mulig.

Kommunikasjonssjef Trude Måseide i Utenriksdepartementet sier til kanalen at de ikke kan gå inn i enkeltsaker, men at alt gjøres for å ivareta barnas interesser.

– Barna som kommer, er ikke en ensartet gruppe, og vi kommer ikke til å gå inn i enkeltsaker, men vi gjør alt vi kan for å ivareta deres interesser. De ble evakuert i en ekstrem situasjon, av hensyn til barna, skriver hun i en epost til NRK.