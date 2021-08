Noas vil ikke regne evakuerte afghanske barn som kvoteflyktninger

– De som nå har kommet til Norge, de må være ekstra og ikke gå på bekostning av andre kvoteflyktninger. Det er nå en helt ekstrem situasjon som gjør at Norge må bidra, sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) til NRK Dagsrevyen.

Lørdag morgen landet et fly i Norge med evakuerte fra Afghanistan. Blant de evakuerte var flere afghanske barn som over tid har vært på det norskledede feltsykehuset på flyplassen i Kabul i Afghanistan. Det er ikke kjent hvor mange barn som kom med flyet.

På spørsmål om hvordan UD holder kontakt med barnas foreldre, svarer kommunikasjonssjef Trude Måseide i Utenriksdepartementet til kanalen at norske myndigheter jobber for å ivareta disse barnas interesser på best mulig måte.

– Gruppa med barn er ikke en ensartet gruppe, så jeg kan ikke gå inn i hvordan hver enkelt blir fulgt opp, sier hun.

Barna blir ivaretatt av barnevernstjenesten og Bufetat, og de blir også fulgt opp helsemessig, opplyste utenriksministeren lørdag.