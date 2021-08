Rekkehus totalskadd etter brann på Stovner

Det var full overtenning da nødetatene ankom stedet, og brannvesenet meldte innledningsvis om spredningsfare.

Det ble tidlig meldt at alle beboere i rekkehuset som brant var ute, og politiet valgte også å evakuere naborekkehuset.

– Det brenner godt. Brannvesenet har foreløpig ikke kontroll på brannen og melder om spredningsfare. Derfor har vi også evakuert de som bor i naborekkehuset, sa operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB ved 8-tiden.

Ifølge Iversen begynte det å brenne i den ene enden av rekkehuset, som har fire boenheter. Brannen spredte seg deretter til boenheten ved siden av.

Brann i rekkehus med fire boenheter på Stovner i Groruddalen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: NTB

Ved 8.30-tiden meldte politiet at boenheten der brannen startet er totalskadd, og at det er ukjent skadeomfang på naboenheten. Brannen var under kontroll, men politiet meldte at det fortsatt brant på stedet.

Tre personer til sykehus og legevakt

I en oppdatering ved 10-tiden melder brannvesenet at alle fire boenhetene er totalskadd i brannen.

Politiet opplyser til Dagbladet at det bodde i alt elleve mennesker i rekkehuset som brant. I tillegg ble 50 evakuert fra nærliggende boliger.

Innsatsleder Erling Olstad i Oslo politidistrikt sier til avisen at tre personer er tatt med til sykehus og legevakt for videre oppfølging.

Politiet fikk meldingen klokken 07.49 fra beboere i en av de midterste boenhetene.