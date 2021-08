Søreide lettet etter at fly med afghanske ansatte kom til Oslo søndag

– Det er en stor lettelse at våre lokalt ansatte afghanere med sine familier nå har blitt evakuert fra Kabul og kommet trygt til Norge, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en uttalelse sendt til NTB.

– De er medarbeidere som har jobbet sammen med oss og ivaretatt norske interesser. De har vært utsatt for tøffe påkjenninger i denne evakueringen, som har vært både vanskelig og har tatt tid, legger hun til.

Totalt er det 69 personer som har kommet til Norge gjennom ordningen for de lokalt ansatte afghanerne. De får status som kvoteflyktninger og skal nå bosettes i Norge.

Vanskelig arbeid

Arbeidet med evakueringen av ansatte har vært vanskelig siden Taliban tok makten i Kabul. Norge har stengt ned ambassaden midlertidig og besluttet evakuering av alle ansatte.

Fortsatt er det mange tusen som vil ut, blant dem norske borgere.

– Det intense arbeidet for å bistå norske borgere som ønsker å reise til Norge fortsetter. Det er en stor og krevende operasjon som går i døgndrift, sier utenriksministeren.

– Farlig

Situasjonen utenfor flyplassen gjør at norske borgere har fått beskjed om at de må holde seg unna før de har fått bekreftelse om at de kan komme inn på området og få plass på et fly.

– De store folkemengdene utenfor gjør det vanskelig og farlig å bevege seg mot den militære flyplassen. Det er en kaotisk og krevende situasjon, og vi kan ikke garantere at alle norske borgere som ønsker det vil klare å forlate Kabul, sier hun.

Fortsatt driver norske sanitetsstyrker et feltsykehus på flyplassen i Kabul. Der er blant annet afghanske barn blitt behandlet etter å ha blitt fraktet dit fra kaoset utenfor muren.

Det er meldt om flere dødsfall i trengselen rundt flyplassen.