Politiet: Person ranet av to menn med machete i Oslo

Ranet skjedde i Schønings gate og politiet fikk melding om hendelsen klokken 1.39.

Politiet undersøker om de to har stått bak flere ran, etter at det kom inn melding om at også en annen person hadde blitt ranet på Adamstuen en halvtimes tid senere.

– Det kan tyde på at de har forsøkt å rane flere, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo-politiet.

En mann ble pågrepet i området i 2.30-tiden. Politiet gjorde funn av en machete i forbindelse med pågripelsen. Det er ikke meldinger om at noen er blitt fysisk skadd.