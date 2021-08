Politiet melder om trafikkulykken på Osterøy i Vestland på Twitter. De opplyser at det var to personer i bilen og at det er hektisk på stedet.

Ifølge Bergens Tidende havnet bilen på taket og det meldes om store materielle skader og vitner skal ha hørt et voldsomt smell. Luftambulansen skal ha fraktet med seg minst en person, ifølge avisen.

To personer er sendt til sykehus med ukjent skadeomfang.

Valestrandsvegen er stengt på ubestemt tid, mens Ulykkesgruppen foretar undersøkelser på stedet, opplyser politiet.