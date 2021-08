Venstre vil ha borgerlig samarbeid om klimaflyktninger

– Vi har tjent oss søkkrike på å pumpe opp olje, da har vi også et ansvar for å ta vare på de menneskene som legger på flukt på grunn av klimaforandringer , sier Venstres Sondre Hansmark til NRK.

Partiet vedtok i 2019 å gi klimaflyktninger samme status som folk på flukt fra krig og konflikt, og nå håper de å kunne få med seg de andre borgerlige partiene.

Høyre stiller seg skeptisk til saken, men utelukker ingenting.

– Jeg er absolutt villig til å diskutere det, men å gjøre det sånn helt umiddelbart er nok ikke helt aktuelt for oss, sier stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle i Høyre.

Hun sier at man må definere hva en klimaflyktning er, og hun peker på de sikkerhetspolitiske utfordringene i saken. KrF sier at de vil utrede hvordan klimaflyktningers rettigheter kan ivaretas, mens Frp mener Hansmarks oppfordring kun er et påskudd for å øke innvandringen.

– Å tro at han skal få med seg ansvarlige borgerlige partier på å flytte tusenvis av mennesker til Norge på grunn av ekstremvær, er i beste fall naivt, sier stortingsrepresentant Jon Helgheim i Frp.