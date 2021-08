Rapport: 7.500 nye samferdselsjobber de neste tolv årene

Fra førersetet på en sølvgrå Volkswagen lover statsminister Erna Solberg (H) at samferdsel vil være en prioritet for regjeringen dersom hun fortsatt har en hånd på rattet etter valget.

– Det er en tydelig prioritering at Norge skal få bedre samferdsel fremover, sier Solberg til NTB.

Savner å kjøre bil

Statsministeren er denne uken på valgkampturné i hjemfylket Hordaland, hvor hun blant annet har prøvekjørt den nye tunnelen på E39 Svegatjørn-Rådal mellom Os og Bergen.

– Tunnelen er en viktig løsning på de trafikale utfordringene på E39. Her er det mye smale veier, lave fartsgrenser og tung trafikk. Så dette er bare et eksempel på effektene av å ha høy fart på vei- og baneinvesteringer i Norge, sier Solberg.

Hun avviser at hun med kjøreturen forbereder seg på en hverdag uten egen sjåfør.

– Nei da, jeg satser på å ha det videre. Men jeg liker bilkjøring, det er et lite savn, sier Solberg.

7.500 nye jobber

Tidligere i sommer ble regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for 2022–2033 vedtatt av Stortinget. Den totale rammen er på rekordhøye 1.200 milliarder kroner.

På oppdrag fra Høyres stortingsgruppe har Samfunnsøkonomisk analyse regnet ut hvor mange jobber samferdselsmilliardene innen vei og jernbane vil kunne skape de neste tolv årene.

Forutsatt at bevilgningene ligger fast, kan det ifølge analyseselskapet komme 7.500 nye jobber i NTP-perioden.

– Det er i hovedsak snakk om jobber innen bygg- og anlegg og innen prosjektering – de Vedum freser over og kaller konsulenter, og som tegner veiene i Norge, sier Solberg.

Selv om det er fastlagt en ramme for NTP, kommer ikke selve bevilgningene før i senere års budsjetter. Prioriteringene kan altså bli endret underveis. NTP revideres hvert fjerde år.

Nesten halvering

Samme analyse viser at det er skapt om lag 14.000 nye samferdselsjobber i sju av Erna Solbergs åtte regjeringsår. De neste tolv årene vil altså føre med seg nesten halvparten så mange.

Solberg forklarer nedgangen med at det økonomiske handlingsrommet blir mindre fremover. Dermed er det færre kroner å bruke på samferdsel enn før.

– Vi har ikke like høy vekst i bevilgningene de neste tolv årene som i de åtte årene vi har bak oss. Det skyldes at vi også skal sikre et godt forsvar, et godt helsevesen og så videre, sier Solberg.

Hun mener likevel det ligger an til bånn gass i veibyggingen også i årene som kommer.

– Når vi bygger vei, kommer det på toppen av krafttaket vi allerede har hatt i denne perioden, sier Solberg.