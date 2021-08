Solberg fortsatt mindre populær enn Støre i Bergen

I målingen Sentio har gjennomført for Bergensavisen i Hordaland, er Solberg mest populær i Sunnhordland og Nordhordland med en oppslutning på 46 prosent begge steder.

Men i Solbergs egen hjemby Bergen, svarer 50 prosent at de helst ønsker Støre som statsminister etter valget. 43 prosent svarer Solberg, mens kun 7 prosent ønsker seg Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum.

Solberg sier hun tar med seg at hun er to prosentpoeng mer populær i Bergen nå enn i juni. Hun mener Bergen og Hordaland har fått igjen for å ha fostret statsministeren.

– Jeg tror du har fått mer verdiskaping på Vestlandet. Terminalbygg på Flesland måtte vi ha. Og så har du fått store investeringer i kulturinstitusjonene, selv om vi har fått kjeft fra folk som mener at det er for mye til Oslo og for lite til Bergen.