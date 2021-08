Casper Ruud røk ut i kvartfinale i Masters-turnering

Det norske tennisesset Casper Ruud møtte overmakten i tyske Alexander Zverev og fikk bank i kvartfinalen av Masters-turneringen i Ohio i natt. Ruud ble tidvis utspilt på hardcourtbanen, og tapte 1-6, 3-6.

– Det var en av de beste motstanderne jeg har spilt mot i år. Han begynner i 100 og avslutter i 100. I disse dager er han nærmest uslåelig. Han har ikke slappet av siden OL-gullet, sa Ruud til NTB etter kampen.

Turneringen var den siste for Ruud før US Open, Grand Slam-turneringen som er det store høydepunktet i hardcourtsesongen.

720 nye smittetilfeller registrert

Det er registrert 720 nye koronasmittede i Norge det siste døgnet. Det er 164 flere enn samme dag forrige uke. Snittet for de siste sju dagene er 573 registrerte per dag, noe som er 64 flere enn snittet for en uke siden.

I Oslo ble det registrert 189 tilfeller, noe som er 47 flere enn på torsdag.

Danmark vurderer en tredje vaksinedose til utsatte grupper

Danske helsemyndigheter planlegger i neste uke å legge fram retningslinjer som anbefaler at personer med et svekket immunforsvar, får en tredje vaksinedose. Lengst fram i køen kan for eksempel kreftpasienter havne, opplyser Sundhedsstyrelsen til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

– Det er pasienter med et meget svekket immunforsvar, som derfor ikke har hatt så god effekt av vaksinen, sier visedirektør Helene Probst i Sundhedsstyrelsen. Videre trekkes det fram kreftpasienter som er under cellegiftbehandling.

Ny smittetopp i Australia

Den australske delstaten New South Wales, som har vært nedstengt i åtte uker, sto lørdag for 832 nye smittetilfeller. Det er ny nasjonal toppnotering.

Med 61 nye lokale smittetilfeller i nabodelstaten Victoria og ytterligere åtte i hovedstadsregionen ACT, ble det til sammen registrert 894 nye lokale smittetilfeller i Australia. Den forrige toppnoteringen var 754 lokale tilfeller, fra torsdag denne uka, skriver nyhetsbyrået DPA.

18-åring skadd etter fall fra mur på fort i Mysen

En mann på 18 år ble skadd da han falt fra en mur på et fort i Mysen rundt midnatt. Det var full fest på stedet, og det har vært fallulykker der tidligere.

Ulykken skjedde på Høytorp fort, et populært festested for ungdommer.

– Han har falt 4–5 meter ned fra en mur. Han var ved bevissthet og lå i et kratt nedenfor skråningen der. Ambulansen mente han hadde brudd i et bein og håndledd, og kjørte ham til Kalnes sykehus, sa operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NTB.

Superrunde av Hovland

Golfproffen Viktor Hovland åpnet tregt, men avsluttet med tre birdier på de siste hullene på andrerunden i PGA-sluttspillet. Han gikk runden fire slag under par.

Nordmannen ligger sju slag under par totalt. Det er fem slag bak Jon Rahm på førsteplass. Opp til delt tredjeplass har Hovland bare tre slag å hente inn på de to avsluttende rundene.