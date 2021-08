De borgerlige har gått lei hverandre

Bergens Tidendes meningsmåling viser at andelen borgerlige velgere som liker de andre borgerlige partiene, aldri har vært lavere. Frp-velgerne er dem som misliker de andre mest. Kun 8,2 prosent av Frp-velgerne sier nå de liker Venstre, mens 10 prosent liker KrF. I 2013 var andelen rundt 20 prosent.

Også blant de andre partiene er det blitt gradvis færre som liker de andre i regjeringen. For eksempel sier kun 16,6 prosent av Høyres velgere at de liker KrF, mens kun 19 prosent av Venstre-velgerne liker KrF og motsatt.

Høyre er totalt det best likte partiet. 65,2 prosent av KrFs velgere svarer de liker Høyre, mens 58,7 prosent av Venstre-velgerne og 56,5 prosent av Frp-velgerne gjør det samme.

Minerva-kommentator Jan Arild Snoen mener Solberg har solgt Høyres sjel for å tekkes de andre partiene.

– Hun har gjort Høyre så fargeløse gjennom å tekkes de andre at det skader Høyre og Høyres oppslutning, sier samfunnsdebattanten.

– Snoen liker Høyre på ti prosent. Det har han alltid gjort. Han har meldt seg ut av Høyre og representerer et annet Høyre enn det vi har i dag og som landsmøtet vårt mener er riktig. Snoens profil for Høyre er at vi skal være et lite, liberalistisk tiprosentsparti, sier Solberg.