Stortinget vil gjennomgå etterlønnsordningen

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) sier til Dagens Næringsliv at det er fornuftig å se nærmere på regelverket nå. Regjeringen eller stortingspartiene må fremme et forslag om lovendring for å få endret dagens regelverk.

Dagens Næringsliv skriver at det siden 2016 er blitt utbetalt millioner i etterlønn til avgåtte regjeringspolitikere som allerede hadde en ny jobb å gå til.

– Det er åpenbart at vi må se på regelverket, og det vil være naturlig at vi tar tak i dette når Stortinget samles etter valget, sier første visepresident Eva Kristin Hansen (Ap).

Regjeringen vedtok tidligere i uka endringer av etterlønnssystemet, blant annet ved at den ønsker å fjerne regelen som automatisk gir en måneds etterlønn til statsråder som går av etter å ha sittet i mer enn 12 måneder. Denne endringen må godkjennes i Stortinget.