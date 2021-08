Våpensamler som skjøt mot politiet, får ikke anken sin hørt i Høyesterett

Dommen på elleve år og seks måneders fengsel er dermed rettskraftig, melder Stavanger Aftenblad. 63-åringen ble dømt i Jæren tingrett og Gulating lagmannsrett for å ha skutt mot seks politibetjenter. Mannen, som er våpensamler, ble selv skutt av politiet.

Mannen har forklart at han ikke husker noe fra kvelden. Han skjøt ifølge dommen minst ti skudd mot seks politibetjenter på Dale i Sandnes i april i fjor. Han anket til Høyesterett, men ankeutvalget avviste saken hans.

– Mine klienter er kjent med avgjørelsen og glade for at de nå kan se slutten på saken og legge den bak seg. Å bli beskutt med skarpe skudd er svært sjeldent også for politipersonell og det setter spor. De ser fram til å kunne lukke dette kapittelet i livene sine, sier Inger Marie Sunde, bistandsadvokat for flere av de fornærmede.