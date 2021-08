Du sitter stille og presterer dårligere. Ekstra ille er det om du er overvektig, introvert og kanskje til og med plages av kroniske smerter.

Ikke sitt stille!

Akkurat det at du må sitte hjemme og møte kollegene på skjermen, det trenger ikke å være negativt. Det er fint for noen, vanskelig for andre.

Problemet er at hjemmearbeidet også gjør at det blir veldig lett å sitte stille. Du bør ikke falle for den fristelsen.

Kenta Wakaizumi anbefaler planlagte, korte pauser. Foto: Keio University

– Forskningen vår viser at vi bør unngå å sitte rolig lenge hvis vi skal opprettholde yteevnen, sier Kenta Wakaizumi.

Forskeren ved Keio University i Tokyo har sett på resultatene etter at nesten 15.000 arbeidstagere i Japan ble spurt om hverdagen etter at de ble sendt på hjemmekontor.

– Covid-19-pandemien ga oss en sjanse til å vurdere den tradisjonelle arbeidsmåten vår på nytt, konstaterer han i en pressemelding.

15 prosent yter dårligere

Når de vurderer sin egen arbeidsinnsats, forteller 15 prosent at de yter dårligere enn før. Bare 4 prosent sier at endringene som følge av pandemien gjør dem mer effektive.

Det er spesielt de som bor alene, som sitter rolig lenger enn da de arbeidet på kontoret.

En mulig redning kan være å planlegge korte pauser – gjerne bare et minutt eller to hver halvtime. Wakaizumi viser til amerikansk forskning som har funnet ut at mange planlagte, korte pauser reduserer sittetiden mer enn færre og lengre pauser.

Vanskelig å komme i gang

– Vi vet jo at det er bra for velværet å bevege seg. Risikoen nå er at om det er flere og flere som er blitt stillesittende under pandemien, så kan det bli vanskelig å komme i gang igjen, kommenterer professor Ulf Ekelund på Norges idrettshøgskole.

Ulf Ekelund er redd for at de som ikke trener, har blitt enda mindre aktive det siste halvannet året. Foto: Norges idrettshøgskole

Han har ikke gått gjennom forskningen fra Tokyo.

– Men det vi vet, er at fysisk aktivitet har positiv effekt på en rekke kognitive og mentale funksjoner. Om du sitter stille mer, kan vi tenke oss at det påvirker velvære og funksjoner, sier Ekelund til forskning.no.

Han tror at de som trener regelmessig, har funnet andre måter å være fysisk aktive på selv om treningssentrene har vært stengt.

Flere er mindre aktive

– De som ikke trener, derimot, kan ha blitt enda mer inaktive. Spesielt med hjemmekontor, konstaterer Ekelund.

Det samme er idretten over hele verden bekymret for. – Det er mange inaktive mennesker som vi må aktivisere igjen, sier Stefan Kannewischer. Han er president for den globale organisasjonen for sports- og fritidsanlegg, IAKS. Kannewischer gikk gjennom utviklingen på en pressekonferanse i forkant av at idretten skal samles til anleggsmesse i Köln i høst.

Norske idrettslag mistet rundt 185.000 medlemskap i fjor, melder Norges idrettsforbund.

Referanser: Kenta Wakaizumi, Keiko Yamada, Akihito Shimazu og Takahiro Tabuchi: Sitting for long periods is associated with impaired work performance during the COVID-19 pandemic. Journal of Occupational Health, august 2021, doi: 10.1002/1348-9585.12258

(Denne artikkelen ble først publiert på Forskning.no)