De fire kvinnene er internert i leirene Roj og Al Hol nordøst i Syria.

– Fire kvinner som er under etterforskning av PST, er siktet for deltakelse i en terrororganisasjon i Syria, skriver seniorrådgiver Martin Bernsen i en tekstmelding til kanalen.

Blant kvinnene er en 34 år gammel trønder, to søstre på 23 og 27 år fra Bærum og Aisha Shazadi Kausar (30) fra Bærum. Sistnevnte ba senest i mai måned norske myndigheter om hjelp til å komme seg hjem til Norge.

– Vi er glade hvis det nå foreligger en formell siktelse, som gjør at hun kan begjæres utlevert og hentet til Norge, slik at hun kan etterforskes og primært frifinnes her, sier Kausars forsvarer, John Christian Elden, til NRK.

Utover Kausar har én av de andre kvinnene bedt om hjelp til å returnere.

Deltakelse i en terrororganisasjon kan straffes med inntil seks års fengsel.