FHI har ikke planer om beredskapslager med vaksine

Til NRK sier assisterende direktør Geir Bukholm i FHI at det er viktig å ha beredskap når alle er fullvaksinert, men at det ikke er nødvendig med et beredskapslager fordi vaksineprodusentene allerede jobber med andre generasjon coronavaksiner.

– De vil kanskje være enda bedre tilpasset hvis det kommer nye virusvarianter. Det vil sånn sett være bedre å ha en avtale med dem, slik at vi kan få tilført nye vaksiner om det skulle være behov for det, sier han.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at vi er godt beskyttet mot deltavarianten med de vaksinene vi har i dag, men at usikkerheten er knyttet til om det kommer andre virusvarianter som vaksinene er mindre effektive mot.