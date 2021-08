Rødt og SV utropes til ateistenes partier

Organisasjonen har gjort en gjennomgang av de politiske partiene og laget en alternativ valgomat som viser hvilke partier som er mest ateistvennlige. Der kommer SV og Rødt best ut, mens også Miljøpartiet De Grønne og Venstre omtales som partier med ateistiske synspunkter, skriver Vårt Land.

Hasse Bergstrøm, styremedlem i Ateistene, mener imidlertid at ingen partier går langt nok.

– Det er et vakuum her. Jeg sitter med et inntrykk av at politikerne er livende redde for å eksponere seg veldig i slike spørsmål, med tanke på Norges forhold til kongedømmet og den kristne historien, sier han.

– Særlig gjelder dette partiene som ser for seg en politisk fremtid i regjering. Likevel tror jeg det er en betydelig skjult ateisme på Stortinget og blant politikerne, sier Bergstrøm.