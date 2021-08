I undersøkelsen som er utført av Kantar for Forsvarets forum , sier 37 prosent at de er helt eller delvis uenige i at 20 år i Afghanistan har bidratt til å styrke Norges sikkerhet.

1.012 personer ble spurt i undersøkelsen, som ble utført i dagene før Kabul falt til Talibans hender.

49 prosent mener Norge igjen bør delta i Nato-operasjoner utenfor Natos nærområder i framtida, mens 23 prosent sier nei og resten vet ikke.