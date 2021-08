Gruppe knyttet til Islamnet ber muslimer stemme på KrF

Islamnet er omtalt som en islamistisk salafistorganisasjon, og er ifølge Klassekampen hovedaktør bak initiativet Muslimer stemmer. Gruppa oppfordrer muslimer til å stemme i valget i høst, og mener KrF kommer best ut på spørsmål som er viktige for muslimer.

KrF kommer klart best ut i gruppas gjennomgang, foran Venstre. Frp er partiet som kommer klart dårligst ut, mens også Arbeiderpartiet og Høyre får negativ score.

– Det er ingen overraskelse for oss at KrF får flest poeng i en slik test. Mange av sakene partiene er målt på, handler om plass til menneskers tro og religion i samfunnet, sier generalsekretær Geir Morten Nilsen i KrF.

Mahir Osman, talsperson for Muslimer stemmer og fagmedarbeider i Islamnet, sier at de vil medvirke til at muslimer i Norge kan ta et bevisst valg.

– Undersøkelser fra SSB viser faktisk at muslimske velgere verdimessig står nærmest KrFs velgere. Det kan være fordi muslimer og kristne har mye til felles, sier Osman.