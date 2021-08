FHI frykter netthets skaper usikkerhet om vaksine for gravide

FHI kom med anbefalingen onsdag. Etter at det tok av i kommentarfeltet frykter FHI at netthets vil skape usikkerhet blant kvinner de mener bør vaksinere seg.

– Det har vært ganske hett vil jeg si, sier overlege ved FHI, Margrethe Greve-Isdahl til TV 2.

TV 2 melder at kommentarfeltet under et Facebook-innlegg om anbefalingen måtte stenges.

– I går så vi at veldig mange vaksinemotstandere var i kommentarfeltet og spredde usannheter om vaksine, konspirasjonsteorier og dårlige nettsider og kilder, sier Greve-Isdahl.