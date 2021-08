– Vi har helt klart en del utfordringer. Jeg har snakket med mine bedrifter, mine medlemmer de siste dagene. Det som er viktig for mange å få fram, er at krisen i reiselivet er ikke over. Vi ser store sesongvariasjoner. En veldig god sommersesong, men veldig lite andre deler av året. Det er lite forutsigbarhet og veldig stor usikkerhet i reiselivsnæringen ennå, sa Gry Bystøl i Visit Voss.

Hun ber blant annet om at momssatsene for reiselivet holdes lav.

Statsministeren er på turné på Vestlandet og tok torsdag kveld hurtigbåt fra Norheimsund til Ullensvang. Her møtte hun aktører fra reiselivet som sa det vil ta mange år før næringen er skikkelig på beina igjen. Et av ønskene de kom med, var at de justerte permitteringsordningene må utvides utover 1. oktober.

– Hvis de blir avsluttet, er det mange virksomheter som må si opp ansatte, sa Bystøl.

– Ikke bare tenk på gründerne

Et annet ønske hun trakk fram, var at de som har fått statlige kriselån, får forlenget betalingsfristen.

Statsminister Erna Solberg (H) ankommer Norheimsund som start på sin fire dager lange valgkampturne. Foto: Javad Parsa / NTB Foto: Javad Parsa / NTB

– Det er en del store bedrifter som har tatt opp betydelige statlige kriselån, med seks års nedbetalingstid. Og så har de fått to års nedbetalingsfritak. Det vil si at de om et halvt års tid skal begynne å betale ned på store lån som de har fire år på seg til å betale ned. De ser allerede nå at de ikke har likviditet til å klare det.

Kari Eie, fra Bekkjarvik Gjestgiveri, oppfordret statsministeren til å spisse støtteordningene slik at de også favneretablerte bedrifter i større grad.

– Man må ikke bare tenkte på gründerne, men også de som er veletablerte, sa hun.

Hun ba også om at momssatsene holdes nede og om hjelp til å skaffe kompetent arbeidskraft.

Andre aktører ba om bedre veiforbindelser og midler til grønne satsinger for å hjelpe reiselivsnæringen til et skikkelig comeback.

– Tar med oss spørsmålene

Statsministeren kunne ikke umiddelbart love noe.

– Vi tar med oss spørsmålene knyttet til mer innovasjonsmidler, rammebetingelser på andre områder, også dette med forlengelsen på lån. Så kommer vi i den litt vanskelige situasjonen: Hvor lenge kan vi ha kompensasjon for pandemien, hvis vi egentlig er ferdig med pandemien, men vi har ettervirkninger. Da må vi kanskje ha andre ordninger, sa hun.

Tidligere i uken varslet Virke at en rekke reiselivsbedrifter vil måtte si opp folk innen kort tid, hvis permitteringsordningene avsluttes 1. oktober som planlagt.

– I går alene fikk vi en rekke henvendelser fra virksomheter som skriver at de ikke har annet valg enn å gå til oppsigelser dersom ikke permitteringsordningen forlenges, sa leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv til NTB.