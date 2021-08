Norge får 100.000 ekstra Moderna-doser

Dosene kommer fra Bulgaria, som ikke lenger har behov for dem, opplyser regjeringen i en pressemelding.

– Jeg er glad for denne nye avtalen. Den er nok et godt eksempel på hvordan samarbeid på tvers av landegrensene gjør at vi kan bekjempe pandemien raskere, sier helseminister Bent Høie (H).

De 100.000 vaksinedosene fra Bulgaria vil ankomme Norge fredag denne uken før de vil bli fordelt ut til kommunene i uke 35, som er i slutten av august.

Ekstradosene kommer i tillegg til de over 1,35 millioner dosene Norge har mottatt fra enkelte land i Øst-Europa den siste tiden.

Fredag i forrige uke ble det kjent at Norge får 1 million ekstra Moderna-doser fra Polen. Dette gjør at den voksne delen av befolkningen kan bli fullvaksinert innen de to første ukene i september, som er to uker tidligere enn regjeringen tidligere har anslått.

Hittil har 3,8 millioner nordmenn fått minst en vaksinedose, mens 2,4 millioner så langt er fullvaksinert.