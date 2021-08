– Ett parti skiller seg negativt ut med tanke på å ikke følge anbefalinger om likestillingspolitikk. Fremskrittspartiets partiprogram har ikke bare fravær av politikk som fremmer likestilling. Der de nevner likestillingspolitikk, er forslagene dessuten regressive, altså de foreslår tilbakeskritt for likestilling, heter det i rapporten som er utarbeidet av Agenda Rådgivning, som er tilknyttet den sentrum-venstrepolitiske tankesmia med samme navn.

– Unntaket er deres forslag til politikk som skal hindre vold og andre overgrep mot minoritetskvinner, tilføyes det.

Frp vil avvikle mødrekvoten

Rapporten har sett på hvordan partienes programmer, altså politikken de vil gjennomføre i neste stortingsperiode, forholder seg til artiklene i FNs kvinnekonvensjon og FNs kvinnekomités anbefalinger.

Frps program inneholder forslag som vil være et tilbakeslag for kvinners rettigheter og likestilling, mener leder Tone Foss Aspevoll i Agenda Rådgivning, som la fram rapporten under Arendalsuka.

Hun viser til at Frp vil droppe sexkjøpsloven og er imot kvotering. At Frp vil avvikle mødrekvoten og la foreldrene selv fordele foreldrepermisjonen mellom seg, slår også negativt ut i rapporten.

– Tydelig taushet

Arbeidsliv og utdanning er bare ett av sju områder der rapportforfatterne mener at Frp ikke oppfyller kravene. Partiet får også rødt kort på områder som kvinnehelse og menneskehandel.

– Frp har en så tydelig taushet på områder som går på kvinner og likestilling. Mangel på politikk er det samme som at man verken ønsker å prioritere eller trekke det framover, sier daglig leder Gro Lindstad i Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål, en av en rekke organisasjoner som har bestilt rapporten.

Hun peker også på at Frp, i likhet med Høyre, vil gjøre likestillingsloven kjønnsnøytral.

– Det er i strid med Kvinnekonvensjonen, ifølge Lindstad

Hun er bekymret for at kvinners situasjon blir usynlig når man snakker om likestilling og mangfold «som helhetsbegrep».

– Trist

– Jeg syns det er fryktelig trist er at man prøver å isolere dette til hva som står i programmene. Du får jo ikke absolutt alt inn der, sier Frps likestillingspolitiske talskvinne Silje Hjemdal til NTB.

Hun tar forbehold om at hun ikke lest rapporten, men avviser blankt at partiet er dårlig på likestilling. Man må se på hva partiene faktisk gjør, mener hun.

– Men er det ikke viktig hva som står i programmet? Det sier vel noe om hva partiet prioriterer?

– Selvfølgelig er det viktig, svarer Hjemdal.

Partiprogrammet har et eget kapittel om likestilling, der det blant annet heter at partiet vil fjerne krav om kvotering. De vil også innføre en «lovfestet rett til å ikke bli kjønnslemlestet, tvangsgiftet eller utsatt for negativ sosial kontroll av religiøse miljøer».

– Vi vil ikke ha den statlig styrte kvoteringspolitikken

Hjemdal nevner flere eksempler på politikk hun mener Frp bør få anerkjennelse for, blant annet regjeringens opptrappingsplanen mot vold og overgrep fra i 2017. Hun mener også at partiet har gått i bresjen for kampen mot sosial kontroll og rettet oppmerksomheten mot kvinnehelse. Hjemdal nevner dessuten kampen mot såkalt samværssabotasje som en viktig likestillingssak for Frp

Partiets 2. nestleder Terje Søviknes er ikke så veldig overrasket over dommen som felles over partiets likestillingspolitikk, og tror det spesielt henger sammen med motstanden mot kvotering

– Vi vil ha lik lønn for likt arbeid, like muligheter både i utdanning, rekruttering og styreverv. Vi vil ikke ha den statlig styrte kvoteringspolitikken som i dag preger mange av partiene, sier han til NTB

Samtykke og sexkjøp

Ingen av partiene på Stortinget får godkjentstempel for sin likestillingspolitikk i rapporten, men Rødt er nærmest. De oppfyller kravene på seks av de ni områdene, ifølge rapporten, og får ingen røde kort.

Noen av tiltakene som påpekes i rapporten, er politisk omstridte. Det gjelder for eksempel krav om en samtykkelov, som er ment å styrke kampen mot voldtekt, og sexkjøpsloven. MDG, Frp, Høyre og Venstre ønsker alle enten å evaluere eller fjerne loven for å styrke sexarbeideres rettigheter og trygghet, heter det i rapporten.