Det europeiske smittekartet oppdateres

Smittekartet fra Det europeiske smittevernbyrået (EDCD) oppdateres og vi får vite hvordan smittesituasjonen har endret seg i EU. Som i Norge bruker ECDC fargene grønn, oransje, rød og mørkerød til å kategorisere landene. Kartet danner grunnlag for beslutningene fra norske myndigheter om karantene eller ikke i forbindelse med innreise til Norge.

Frist for endring av søksmål mot Facebook

Amerikanske konkurransemyndigheter (FTC) har fått frist til å endre søksmålet mot Facebook. En domstol avgjorde 28. juni at FTC ikke hadde hatt godt nok grunnlag for å hevde at Facebook driver med ulovlig monopolvirksomhet.

Golf: Hovland i New Jersey

Viktor Hovland deltar i PGA-sluttspillet i New Jersey i USA. Det er 9,5 millioner dollar i premiepenger i turneringen som varer til 22. august. Det er ventet at nordmannen slår ut fra hull 10 klokken 14.15.

Sykling: Tour of Norway

Første etappe av det norske etapperittet Tour of Norway tråkkes i gang i Egersund. Syklistene skal gjennom 150 kilometer før de triller i mål i Sokndal. Blant deltakerne er Jonas Vingegaard og Tobias Foss (Jumbo-Visma). Også Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) deltar med sine norske lagkamerater Sven Erik Bystrøm og Vegard Stake Laengen. Starten går klokken 14.05.

Fotball: Norske lag i Europa-kvalifisering

Bodø/Glimt og Rosenborg skal spille 4. kvalifiseringsrunde til Conferenceligaen. De norske lagene spiller begge på bortebane i det første oppgjøret. Kampen mellom Zalgiris (Litauen) og Bodø/Glimt starter klokken 19, mens Rosenborg spiller mot franske Rennes en time senere.