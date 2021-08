Senterpartiet vil prøve å stjele håpløse Høyre-velgere

På Norstats siste måling for avisa oppgir mer enn 53.000 som stemte Høyre i 2017, at de vil stemme på Senterpartiet i september. Det samme gjelder for mer enn 68.000 som tidligere har stemt på Fremskrittspartiet.

Sp, som stjeler flere velgere fra de borgerlige partiene enn noen andre i den rødgrønne blokka, håper langt flere vil krysse grensa før valget. Sentralt plasserte kilder sier til Aftenposten at partiet forventer et vendepunkt dersom det blir tydeligere at slaget er tapt for Solberg-regjeringen.

En kilde påpeker til avisa at det ikke er tradisjon for taktisk stemming på Sp, mens en annen sier at mange tidligere Høyre-velgere har rost Sp-folk som driver valgkamp. Partiets taktikk for å lokke de borgerlige velgerne, skal ifølge avisas opplysninger være å skremme med SVs innflytelse.

Derfor vil de holde fast ved at Sps regjeringsalternativ består av Ap og Sp, selv om partiene på meningsmålingene også ser ut til å trenge SV for å få flertall i Stortinget.

Tankegangen er angivelig at folk som ville stemt Frp eller Høyre, vil foretrekke en regjering uten SV, om de ser at høyresida uansett vil tape valget. Derfor vil de heller stemme på Sp, framfor Høyre og Frp, er teorien.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier til avisa at han tror på at Sp og Ap kan få flertall alene.

– Hvis vi står på helt, helt inn, så er det er bare 5–6 mandater som mangler på at Sp og Ap får flertall alene, sier han, og understreker videre at det stadig er bevegelse på målingene.