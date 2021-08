45 av partiets 133 ordførere sier at de ønsker regjeringsalternativet partileder Trygve Slagsvold Vedum har regissert, der det kun samarbeides med Arbeiderpartiet, om mulig også i mindretall.

Sju av dem åpner for å også ta med SV i samarbeidet, mens én av dem sier valgresultatet bør avgjøre, skriver avisa. 53 av partiets 133 ordførere har svart i rundspørringen.

– Kommer for langt til venstre

– Dersom SV blir en del av prosjektet, kommer man for langt til venstre, siden den betydelige venstresiden av Ap vil få drahjelp fra SV, sier ordfører Ronald Wærnes (Sp) i Båtsfjord.

Partifellen Haldor Ødegård, som er ordfører i Vestre Slidre, stemmer i:

– SV står for langt ut på venstresiden i norsk politikk.

20 av partiets ordførere åpner for å samarbeide med ett eller flere av Høyre, KrF, Venstre og Frp, mens åtte sier klart nei til dette. Sju vektlegger gjennomslag for Senterpartiets politikk, mens 18 enten er usikre eller ikke har svart.

På kant med Ap-ordførere



Partileder Trygve Slagsvold Vedum har tidligere åpnet for samarbeid med Høyre om forsvar, olje og innvandring.

For Arbeiderpartiets ordførere er bildet et annet: Ni av ti sa oppga i en lignende rundspørring gjort av Nationen tidligere denne uka at de ønsker en regjering med Ap, Sp og SV.

Alternativet med bare Ap og Sp ligger ifølge Poll of polls' an til å få 75 mandater, basert på målingene fra august, mens en regjering med Ap, Sp og SV får 91 – godt over de 85 som kreves for å ha flertall i Stortinget.