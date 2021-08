Tidligere statsråd Olav Akselsen er død

Sjøfartsdirektoratet fikk tirsdag kveld beskjeden om at Akselsen var gått bort, skriver de i en pressemelding.

– Olav markerte seg raskt som en raus og markant leder i Sjøfartsdirektoratet. Dessverre rammet kreftsykdommen ham, men selv i sykdomsperioden viste han stor interesse for det som skjedde i direktoratet og i den maritime næringen. Dette var en veldig trist beskjed å få. Våre tanker går nå til familien, sier sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Akselsen ga seg i mai i år som direktør i Sjøfartsdirektoratet som følge av sykdom. Noen måneder i forkant hadde det blitt kjent at han ble behandlet for hjernesvulst.

– Det har vært et privilegium å få lede og representere Sjøfartsdirektoratet. Det har også vært kjekt å få lære noe nytt hver dag. Jeg er stolt over det vi har fått til sammen, og jeg vil takke alle for samarbeidet, sa han den gang.

– Trist beskjed

Akselsen begynte som sjøfartsdirektør i januar 2010. Vestlendingen satt også på Stortinget for Arbeiderpartiet fra 1989 til 2009.

Han var olje- og energiminister fra mars 2000 til oktober 2001 og har også vært leder for næringskomiteen, utenrikskomiteen, justiskomiteen og energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Det var en trist beskjed å få at Olav Akselsen har gått bort. Akselsen har gjort en solid innsats for Sjøfartsdirektoratet gjennom mange år og var sentral i å utvikle Sjøfartsdirektoratet til en moderne organisasjon som i dag spiller en avgjørende rolle i utviklingen av den maritime næringen, både nasjonalt og internasjonalt. Mine tanker går til familien og Akselsens nærmeste, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Stor sorg

Akselsen ville blitt 56 år gammel 28. august. Han etterlater seg ektefelle og tre barn.

– Det var med stor sorg at vi fikk beskjeden om at Olav Akselsen er død, bare 55 år gammel, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i en uttalelse til NRK.

Han beskriver Akselsen som en politisk tungvekter i partiet, med glødende engasjement for folks arbeidsplasser, ikke minst i industrien langs kysten. Støre sier mange vil savne ham.

– Olav hadde en naturlig autoritet, men samtidig en ujålete stil og lun humor som gjorde at han kom godt overens med alle rundt seg, sier Støre.