Sametingsdirektør: Feil i valgmanntallet vil ikke påvirke valget

En rutinekontroll avdekket nylig at valgmanntallet til høstens sametingsvalg ikke var fullstendig, noe som ble betegnet som alvorlig. Derfor møttes Sametinget, Valgdirektoratet og Skatteetaten til et hasteinnkalt møte onsdag der de avklarte situasjonen og hvordan den skal løses.

Blant feilene som er identifisert og løses allerede onsdag, er at personer som har meldt seg ut av valgmanntallet, likevel har vært inkludert. Dette omfatter om lag 200 personer, opplyser Sametinget i en pressemelding.

Sametingsdirektør Inger Marit Eira-Åhrén sier at ingen av feilene vil påvirke valget, og hun forsikrer om at alle skal få mulighet til å stemme ved sametingsvalget.

– Sametinget er tilfreds med dagens møte, at vi har klart å spore opp feilene som har oppstått, og at de nå blir løst. Det viktigste for oss er fungerende operative systemer på nasjonalt nivå, sier Eira-Åhrén.