16- og 17-åringer får tilbud om coronavaksine

Ungdom født i årskullene 2004 og 2005 vil få tilbud etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinert, opplyser regjeringen onsdag.

– Unge i alderen 16–17 år har lav risiko for å bli alvorlig syke av covid-19, men med sommerens utvikling med økende smitte blant ungdom og unge voksne, kan antall ungdom som risikerer å bli alvorlig syke, øke, sier helseminister Bent Høie (H):

Han legger til at vaksine vil beskytte den enkelte, gi ungdommer en mer normal hverdag og bidra til immunitet i befolkningen. Vaksinasjon av denne aldersgruppa kan også bidra til mindre smittepress i samfunnet og dermed mindre smitte blant yngre barn.

FHI kom i sommer med en foreløpig anbefaling om å tilby vaksine til denne aldersgruppen, men ønsket å gjøre en ny vurdering med oppdatert kunnskap.

– Den nye kunnskapene som har kommet de siste seks ukene, styrker anbefalingen om å tilby vaksine til 16- og 17-åringer, skriver FHI i sitt oppdragssvar.

Pfizer-vaksinen

Denne aldersgruppa skal i hovedregel tilbys coronavaksinen fra Biontech/Pfizer, som har hatt godkjenning lengst.

I USA er 12 millioner ungdommer i alderen 12-17 år vaksinert med første dose og 9 millioner med andre dose av denne vaksinen.

Modernas vaksine fikk godkjenning for ungdom først i slutten av juli i år, og det er derfor mindre erfaring med denne.

Åtte til tolv uker mellom dosene

16- og 17-åringene vil få tilbud om to vaksinedoser, slik den voksne befolkningen får. Planen er at det skal være åtte til tolv uker mellom de to dosene.

Regjeringen oppgir to grunner til tidsintervallet. For det første er det fortsatt noe begrenset kunnskap om den sjeldne, men alvorlige bivirkningen med hjertebetennelse, myokarditt, etter vaksinasjonen. Dette er imidlertid først og fremst rapportert etter andre vaksinedose.

– Før vi gir ungdom i Norge andre vaksinedose, ønsker vi enda mer kunnskap om risiko og sykdomsforløp som følge av bivirkningene med hjertebetennelse. Det vil vi få i løpet av de neste månedene når mange land har vaksinert denne aldersgruppen. Legemiddelverket følger nøye med på bivirkninger ved vaksinen, sier Høie.

Den andre grunnen er at første dose gir god beskyttelse, og at studier har vist at et langt intervall mellom dosene kan gi bedre beskyttelse enn et kort intervall, skriver regjeringen i en pressemelding.

Vaksinasjonen skal foregå i vaksinasjonssentre i kommunen. Det er ikke meningen at helsesykepleiere på skolene skal bindes opp i arbeidet med vaksineringen.

Regjeringen opplyser at fra fylte 16 år er personer helserettslig myndige. Ungdommer som har fylt 16 år, kan derfor selv bestemme om de ønsker å vaksinere seg.

Det er også varslet at det snart vil komme en vurdering av vaksinering av unge mellom 12 og 15 år.