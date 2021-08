Alle gravide etter tredje måned anbefales å ta coronavaksinen

Overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet sier at internasjonale studier viser at coronavaksinen ikke gir uheldig påvirkning på svangerskapsforløpet for verken mor eller barn.

Samtidig viser studiene at gravide er noe mer utsatt for alvorlig forløp av coronasykdom enn ikke-gravide, noe som kan skyldes større belastning på hjerte og lunger i siste del av svangerskapet.

– Risikoen for den gravide tiltar utover i svangerskapet. Vi anbefaler derfor gravide kvinner som er i 2. og 3. trimester, vaksinasjon med mRNA-vaksine mot coronavirus. Gravide som tilhører en risikogruppe for covid-19, kan også vaksineres fra 1. trimester, sier Greve-Isdahl.

Ifølge overlegen anbefaler Verdens helseorganisasjon (WHO) at gravide prioriteres for coronavaksine, og stadig flere land har startet vaksinering av gravide. Coronavaksinasjon er allerede anbefalt til gravide i Danmark og Sverige.