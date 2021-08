Oslo universitetssykehus avvikler bedredskapen

Avgjørelsen om å avvikle beredskapen og normalisere driften ble tatt tirsdag, opplyser OUS.

– Mange er vaksinert. Få pasienter blir innlagt med covid-19, skriver sykehuset.

Sykehuset har den siste tiden vært på det laveste beredskapsnivået, grønt.

Tirsdag hadde Oslo universitetssykehus tre coronapasienter.

Det siste døgnet er det registrert 105 nye coronasmittede i Oslo. Smittetallene har økt de siste ukene, men byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) sa tirsdag til NTB at han ikke var bekymret.

– Viser tydelig at sykdomsbyrden blir mye lavere

– Selv med økende smitte er det i dag kun tre personer innlagt på sykehusene i Oslo og Ahus på grunn av covid-19. Til sammenligning var det rundt 50 i begynnelsen av mai, da vi hadde lignende nivå på smitten. Det viser tydelig at sykdomsbyrden blir mye lavere når så mange er vaksinert, og at det ikke har så mye for seg å sammenligne smittetallene nå med tidligere i pandemien, sa Johansen.