Utenlandsstudentene skylder mer penger

I 2008 var gjennomsnittsgjelden til en norsk bachelorstudent i utlandet 352.000 kroner, mens den i 2020 var 599.000 kroner, viser tall fra Lånekassen som NRK har hentet inn.

Det tilsvarer en økning nær 250.000 kroner per student de siste tolv årene.

Ansa-leder Sebastian Hytten mener den stadig økende gjelden blant utenlandsstudenter bidrar til større sosioøkonomiske forskjeller.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier at regjeringen er opptatt av at alle studenter i Norge skal kunne ta deler av studiet sitt i utlandet.

– Det betyr ikke at man ikke skal tenke over hva det koster. Noen steder er dyrere enn andre og vil gi større gjeld. Den vurderingen må være opp til hver enkelt.

Lånekassen peker på at utvidet støtteperiode for høyere utdanning fra ti til elleve måneder og økt låneramme for utenlandsstudenter for å dekke skolepenger ved spesielt kostbare studiesteder kan være blant årsakene til den økte studiegjelden.