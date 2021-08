105 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

105 tilfeller er 29 færre enn på mandag, og elleve færre enn samme dag forrige uke. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 88 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i bydelene Søndre Nordstrand og Stovner. Der ligger smittetrykket på 324 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og der ble det registrert henholdsvis ti og sju nye smittede siste døgn.

Etter det følger Alna med 283 smittede per 100.000 innbyggere. Her ble sju registrert smittet siste døgn.

Nordstrand har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 88 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble registrert fire nye smittede i bydelen siste døgn.

Totalt er 39.702 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Smittetallene har økt de siste ukene, men byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa tirsdag til NTB at han ikke er bekymret.

– Selv med økende smitte er det i dag kun tre personer innlagt på sykehusene i Oslo og Ahus på grunn av covid-19. Til sammenligning var det rundt 50 i begynnelsen av mai, da vi hadde lignende nivå på smitten. Det viser tydelig at sykdomsbyrden blir mye lavere når så mange er vaksinert, og at det ikke har så mye for seg å sammenligne smittetallene nå med tidligere i pandemien, sa Johansen.

– Vaksineringen beskytter i stor grad mot alvorlig sykdom, og det gjør at vi kan leve med høyere smittetall nå enn vi kunne før, la han til.