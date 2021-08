– Vi er en liten kommune. Å stå alene, det var skikkelig tøft. Det håper jeg vi slipper å gjøre flere ganger , sier Lena Norum Bergeng (Ap), som er ordfører i Sør-Varanger, til NRK.

Sør-Varanger i Øst-Finnmark opplevde store utfordringer da flyktninger kom syklende over fra Russland for seks år siden. En utfordring man ikke var rustet for.

Om lag 5.500 asylsøkere fra totalt 42 nasjoner kom fra Russland til grensestasjonen Storskog i Finnmark i 2015. Noe som gjorde at grensekontrollen nestet brøt sammen.

– Vi sto på bar bakke. Vi hadde ingen hjelp fra nasjonale myndigheter, men vi klarte det da og skal klare det igjen, sier Norum Bergeng,

Hun håper Norge har lært av krisen og om nødvendig, kan strekke ut en hjelpende hånd.

– Sør-Varanger kommune er alltid klar til å ta imot dem som måtte trenge hjelp, sier hun.