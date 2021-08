FHI snur om studentvaksiner ved universitet

Kommuneoverlege Ådne Dæhlin i Ås sier til VG at han ble bekymret da FHI fredag forrige uke brått besluttet å avvikle ordningen.

– Vi hadde opprinnelig bestilt 4.900 ekstra doser gjennom student-ordningen til FHI. Vi ble bekymret da ordningen brått ble avviklet. Vi ville fått for få doser til egne innbyggere. Nå er vi lettet og glade for at FHI har snudd, sier han.

I tillegg til egne innbyggere har han ansvar for 6.500 studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Studentordningen ble avviklet etter det ble kjent at Norge får en million ekstra doser fra Polen. FHI mente alle ville få tilstrekkelig med doser uavhengig av om de er studenter eller ei.

FHI lover at kommunene skal få nok doser.

– Kommuner som trenger ekstra doser til studenter, kan fortsatt få dette ved behov. Men det er riktig at vi har sagt at vi ikke sender dette ut til alle studiekommuner gitt den nye og veldig store leveranser som kommer til alle kommuner i akkurat de ukene det var planlagt å sende ut doser til studentene, sier avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg ved FHI til VG.

Han legger til at han gjerne hører fra studiekommuner som fortsatt mener de trenger ekstra doser til studenter.