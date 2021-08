Okser avlivet etter at far og sønn døde i Sykkylven

– Oksene skulle til slakt i høst, men er nå avlivet, sier seksjonsleder Tony Gjerde på Sykkylven lensmannskontor til Sunnmørsposten.

Det var søndag kveld at en 78 år gammel mann og hans 52 år gamle sønn ble funnet døde.

– De to skulle av gårde for å flytte dyr som var på beite. Noe har skjedd på stedet der, som har gjort at dyrene sannsynligvis har gjort utfall mot de to på en slik måte at de har blitt hardt skadd og omkommet, sa Gjerde mandag.

Detaljene i hendelsesforløpet er foreløpig ikke kjent. Politiet vil fortsette etterforskningen. De kategoriserer hendelsen som en tragisk ulykke.