– Ap-lederen lykkes i klimadebatten med å peke på kompromisser mellom SV og Vedum. Han er god på å eksemplifisere egne løsninger, og er offensiv når han går til angrep på MDGs plan om å legge ned oljenæringen innen 2035, sier TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud.

Han klinket til med terningkast seks til Støre etter NRKs partilederdebatt i Arendal mandag kveld.

NTB har gått gjennom terningkastene som er gitt av de politiske kommentatorene hos VG , Dagbladet , TV 2 og Nettavisen.

Lysbakken i form

Ap-leder Jonas Gahr Støre endte opp med et snitt på 4,5 fra de fire mediehusene – det høyeste av alle partilederne.

Andreplassen går til SV-leder Audun Lysbakken, som får et snitt på 4,3. Hos både VG og Dagbladet fikk han en femmer.

– Serverte flere av kveldens onelinere, også denne: «Frp minner mest om en bobil til tre millioner kroner – folkelig image, men mest for rike folk.» Trekker så på rams fram politikk som har virket sosialt urettferdig fra Frps periode i regjering, skriver Dagbladets terningkastere.

– En ekstra liten superpille

Statsminister Erna Solberg (H) fikk et snitt på 3,8 på terningkastene, og havnet dermed på en delt tredjeplass sammen med MDG-leder Une Bastholm.

Særlig Nettavisen lot seg begeistre over Bastholms innsats, og ga henne terningkast fem.

– I kveldens debatt var det tydelig at også den siste klimarapporten fra FN hadde gitt Bastholm en ekstra liten superpille, skriver avisen.

Statsministeren fikk tre firere, mens Dagbladet ga henne terningkast tre.

– Fremstår rolig og avslappet, og med autoritet, skriver TV 2.

De følgende plassene er fordelt slik:

* 4: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (snitt: 3,5)

* 5: Venstre-leder Guri Melby (snitt: 3,3)

* 6 (delt): Frp-leder Sylvi Listhaug og Rødt-leder Bjørnar Moxnes (snitt: 3,0)

* 7. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad (snitt: 2,3)

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum og leder i Sosialistisk Venstreparti Audun Lysbakken i duell om nullutslippssoner under NRKs direktesendte partilederdebatt i Arendal. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: NTB

Ropstad på bunn

Ropstad fikk blant annet terningkast én av Dagbladet. Han har følgende kommentar til NTB etter debatten:

– Jeg nådde ut med et viktig budskap om familiepolitikken og klima og internasjonal solidaritet, som jeg mener er viktig. Så håper jeg det nådde ut til de som har sett på TV, så får terninger være terninger.

– Velgere er viktigere?

– Velgere er definitivt viktigere, fastslår Ropstad.

Mellom enkelte av mediehusene er det svært store sprik i terningkastene. Mens TV 2 gir Frp-leder Sylvi Listhaug en ener, får hun terningkast fem hos VG og utkåres til vinner sammen med Lysbakken.

– Snakker så folk forstår, får fram Frps politikk, enkelt og greit. Får fram partiets kjernesaker, også når det egentlig handler om andre temaer, uten at det fremstår som påtatt. Dette var en god debut fra en fersk partileder, skriver VG om Listhaug.

– Ikke Vedums kveld

Ikke alle avisene og mediehusene trillet terning for å vurdere partiledernes innsats i mandagens debatt, deriblant NRK og Aftenposten.

– Klimapolitikken synliggjør brutalt hvor ulikt partiene på venstresiden ser på hvordan «vår tids viktigste utfordring» skal løses. Det blir ikke enklere for Støre å manøvrere enn det har vært for Solberg å forene Venstre og Frp, mener politisk kommentator Lars Nehru Sand i NRK.

Aftenpostens politiske redaktør Kjetil Alstadheim mener at det ikke ble Vedums kveld. Han gir Sp-lederen det glatte lag, mens han mener at Frp-leder Listhaug gjorde det godt i det som var hennes første partilederdebatt. Lysbakken pekte seg imidlertid best ut.

– Han fløt på rutinen og kunne glede seg over kontrasten i dueller med både Vedum og Listhaug. For Lysbakken ble det en drøm av en kveld, mener Alstadheim.