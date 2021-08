Beboere er mistenkt for å ha startet brann i boligblokk i Bergen

– Det er viktig å understreke at vi er på et stadium der vi fortsatt jobber med å finne brannårsaken. Vi vet ikke om brannen har startet som følge av en straffbar handling, sier politiadvokat Are Nygård Bergh til Bergens Tidende.

De tre beboerne fikk i avhør på stedet status som mistenkt da blokken brant på Lonemarka i Arna natt til lørdag 7. august.

Mandag svarer Bergh til BT at de tre konkret er mistenkte for å ha startet brannen.

– Om det har skjedd noe straffbart, trenger ikke de mistenkte ha noe med det å gjøre, påpeker han.