Norske korrespondenter sliter med å komme ut av Kabul

NRK-journalist Wolasmal måtte avlyse en planlagt direkterapportering i Dagsrevyen fordi han var i en svært utfordrende sikkerhetssituasjon. Han har ennå ikke greid å komme seg ut av landet, sier NRKs utenrikssjef Sigurd Falkenberg Mikkelsen til Medier24. Han legger til at de har løpende kontakt med journalisten.

Foto: Siri Øverland Eriksen

Wolasmal sier selv i et opptak til NRK Dagsrevyen mandag kveld at han er evakuert fra den kaotiske sivile delen av flyplassen til roligere omgivelser på den militære delen.

– Gårsdagen var spesielt tøff. Jeg sto og prøvde å komme meg inn på den militære delen av flyplassen sammen med flere hundre desperate afghanere med familie og barn som sto der som sild i tønne. Jeg sto flere timer ved porten fram til mannskap fra forsvaret fikk evakuert meg ut, sier Wolasmal til egen kanal.

– Jeg er heldig. Jeg har norsk pass. Det har ikke de andre desperate menneskene som er her, sier han.

Græsvik sa på sin side til TV 2 nyhetskanalen mandag at han hadde forsøkt å komme seg ut av landet, men at det er krevende også for utlendinger.

– De aller fleste av dem som ønsker å komme seg ut nå, vil bli avvist. Det er vanskelig nok for oss vestlige borgere som har ytret ønske om å få forlate Afghanistan, fordi det er så å si umulig å ta seg trygt til flyplassen under de rådende forholdene, sa Græsvik.