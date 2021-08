Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ber regjeringen om umiddelbar stans i godkjenningen av nye drosjeløyver.

– Drosjemarkedet i Oslo er i ferd med å kollapse. Nye aktører florerer, biler kjører rundt uten kunder og prisene dumpes. Vi har ingen oversikt og kontroll med hvilke aktører som plutselig dukker opp i byen, sier Johansen

Det er nå 2.661 drosjeløyver i Oslo. Det er en økning på 987 løyver siden den nye drosjereformen ble vedtatt i november i fjor, hvor reglene for å kjøre drosje ble myket kraftig opp.

– Jeg ber innstendig om at regjeringen stopper frislippet og godkjenningen av nye løyver i Oslo. Om dette får fortsette, vil drosjesjåfør bli et utrydningstruet yrke, og hele markedet vil i løpet av kort tid bli tatt over av utenlandske appbaserte selskaper, sier byrådslederen.

I august alene har det blitt utstedt 154 løyver, og måneden kan sette rekord om trenden fortsetter.

Byrådslederen er bekymret, og peker blant annet på at aktører som Bolt, Uber, Jip og Yango registrerer sine sjåfører som selvstendig næringsdrivende, og dermed ikke tar ansvar for utbetaling av feriepenger, sykepenger og pensjonssparing.

Selskapene betaler heller ikke norsk selskapsskatt.