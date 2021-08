Stigende smittetrend i Norge: Nye, lokale utbrudd i Drammen, Trondheim og Ålesund

I løpet av helgen har 30 personer fått påvist coronasmitte i Drammen kommune. Det er 10 flere enn forrige helg, og flere er smittet etter utenlandsreise.

Av de nye smittetilfellene er 20 knyttet til utenlandsreise. Kun en person har ukjent smittevei, og smittesporingen er avsluttet, skriver Drammen kommune på sine nettsider.

– Generelt den siste tiden, og særlig igjennom helgen, har vi sett at smitte etter reise i utland utgjør en stor del av de smittede. Vi ser da hvor viktig det er at hver og en av oss følger opp de reglene som gjelder ved innreise for karantene og testing, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen.

Av 111 smittetilfeller de siste to ukene har 56 testet positivt i forbindelse med innreise.

29 personer registrert smittet i Trondheim

29 personer er gjennom helgen registrert coronasmittet i Trondheim kommune. Seks av tilfellene er smittet i utlandet.

Fire personer ble registrert smittet fredag, mens tallene for lørdag og søndag er henholdsvis elleve og 14.

Kommunen opplyser at 13 av tilfellene er smittet av kjent nærkontakt, mens fem personer har uavklart smitte. I tillegg er seks smittet i utlandet og fem er smittet i en annen kommune.

I alt 1.045 personer testet seg i Trondheim de tre dagene.

I Trondheim har 71,3 prosent av befolkningen fått første dose av koronavaksinen, mens 32,5 prosent har fått dose to.

20 nye smittetilfeller registrert i Ålesund

Det er registrert 20 nye coronatilfeller i Ålesund – det høyeste tallet på ett døgn i kommunen gjennom pandemien.

Ti av coronatilfellene er nærkontakter som var i karantene, opplyser Ålesund kommune på sine nettsider.

– Seks testet positivt etter ny testrunde i bedrift som har vært rammet av smitteutbrudd. Til sammen 21 personer er nå smittet relatert til dette utbruddet i Ålesund og Giske kommune.

To av de smittede har testet positivt ved innreise, mens en har testet positivt etter reise innenlands. For en person er smitteveien ukjent.

Totalt er 39.464 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Det er registrert 20 nye coronatilfeller i Ålesund – det høyeste tallet på ett døgn i kommunen gjennom pandemien. Foto: Martin Kristoffersen

34 nye smittetilfeller registrert i Bergen

Det siste døgnet har 34 personer fått påvist coronasmitte i Bergen kommune. Smitten er størst blant de yngre aldersgruppene, men der også går smitten ned.

Av de nye smittede i Bergen har åtte personer så langt ukjent smittevei, mens totalt seks pasienter er innlagt på Koronaklinikken i byen.

Det er likevel 42 færre som har fått påvist coronasmitte sammenlignet med samme dag forrige uke.

– Det er bra med lavere tall, men vi må fortsatt vente litt før vi kan fastslå at dette er en vedvarende tendens. Det er gledelig at smitten ser ut til å ha gått ned blant unge voksne i alderen 20–39 år, sier smittevernoverlege Egil Bovim i Bergen.

17 av de nye smittede er i aldersgruppen 20–39 år, ifølge Bergen kommune.

14 nye smittetilfeller på arbeidsplass i Tjeldsund

Minst 14 ansatte er smittet ved Grovfjord mekaniske verksted i Tjeldsund i Sør-Troms. Smitteveien er så langt ukjent.

– Sent søndags kveld fikk kommunen informasjon om at vi har 14 nye positive tester. Smittesporing pågår, men per nå er smitteveien ukjent, opplyser rådmann Torbjørn Simonsen til NRK.

Tjeldsund kommune opplyser at de ikke innfører ekstra tiltak lokalt enn så lenge, men beredskapsledelsen anbefaler bruk av munnbind i Grovfjord, der man ikke kan holde en meters avstand.

Tjeldsund kommune hadde i 2020 et folketall på rundt 4.300 innbyggere.

Smittetrenden er økende på landsbasis

Det siste døgnet er det registrert 326 coronasmittede i Norge. Det er 44 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 521 coronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 411, så trenden er stigende.

Ved midnatt natt til mandag var det utført 6,7 millioner coronatester her i landet siden februar i fjor.

I alt har 144.484 personer testet positivt i løpet av pandemien.

Til nå har 3.756.881 personer fått første dose av coronavaksinen, og 2.154.583 personer har fått andre dose.

59 nye coronasmittede registrert i Oslo siste døgn

Det er registrert 59 nye coronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 43 under snittet de sju foregående dagene.

59 tilfeller er 26 færre enn på lørdag, og tolv færre enn samme dag forrige uke. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 81 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i bydelen Stovner. Der ligger smittetrykket på 297 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble det registrert fire nye smittede i bydelen siste døgn.

Etter det følger bydelene Søndre Nordstrand (268) og Alna (263).

Bydelen Nordstrand har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 82 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble registrert én ny smittet i bydelen siste døgn.