Ber om tips etter skyting i Oslo søndag

Like etter klokka 20 søndag fikk politiet melding om at to personer ble skutt i en T-banevogn på Skøyenåsen, øst i Oslo. De to skadde er innlagt på sykehus med alvorlige skader, men tilstanden betegnes som stabil.

En person er pågrepet etter skytingen. Det er ingen kjent relasjon mellom ofrene og den antatte gjerningsmannen, ifølge politiet.

På sin Twitter-konto skriver politiet i Oslo at de ber om tips i saken.

– I forbindelse med skytingen på Skøyenåsen i går kveld bes det om at hvis publikum har opplysninger eller tips i saken, så ring oss på telefon 02800 eller skriv til oss på politiet.no, skriver politiet i meldingen.