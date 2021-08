Skolene starter igjen

I dag starter mange elever på skolen igjen rundt om i landet. Dronning Sonja skal på morgenen åpne nye Ruseløkka skole i Oslo, hvor også Oslo-ordfører Marianne Borger (SV) er til stede. Kunnskapsminister Guri Melby (V) tar imot årets førsteklassinger på Uranienborg skole i Oslo.

Partilederdebatt i Arendal

De ni partilederne møtes i kveld til partilederdebatt i Arendal i forbindelse med Arendalsuka. NRK-programleder Fredrik Solvang skal lede debatten, som blir direktesendt på NRK1.

FNs sikkerhetsråd møtes om Afghanistan

FNs sikkerhetsråd møtes i ettermiddag norsk tid etter at Norge og Estland ba om et hastemøte for å drøfte utviklingen i Afghanistan. FN har bedt Taliban, som nå mer eller mindre kontrollerer hele Afghanistan, om å vise full tilbakeholdenhet.

Vaksinekrav i New York

Fra i dag vil kun vaksinerte newyorkere vil få muligheten til å spise innendørs på restaurant, dra på kulturarrangementer innendørs eller på treningssenter. Storbyen blir den første i USA til å innføre et slikt krav.