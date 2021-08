Stadig flere foreldre bekymret for at barna er spillavhengige

– Det har begynt å ta seg opp med foreldre som ringer og er bekymret for at barna deres har mistet litt initiativ nå som ting åpner opp igjen, sier leder Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge til VG.

Han er bekymret for at mange som spiller dataspill, vil slite med at de ikke mestrer å ta tilbake det ansvaret de hadde før pandemien slo inn.

– Det blir liksom ikke så viktig med den jobben eller den skolegangen, sier Pedersen.

Siden pandemien startet, har organisasjonen merket en økning i spillavhengighet. Men om dette vil være et vedvarende og økende problem, er for tidlig å si, mener han.

– 2020 var et annerledes-år, og dataspillingen ble kanskje mer tydelig fordi folk måtte være mye hjemme. Derfor kan det hende at vi er blitt kontaktet av folk som heller ringer én gang for mye enn én gang for lite, sier han.