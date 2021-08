Politiet undersøker om skyting i Oslo var rasistisk motivert

– Det er helt klart noe vi undersøker. Det er litt for tidlig å gå ut med hva som er intensjonen. Den pågrepne må bli avhørt først, sier operasjonsleder Tor Guldbrandsen i Oslo politidistrikt til NRK.

Det var like etter klokka 20 søndag kveld at to personer ble skutt i en T-banevogn på Skøyenåsen, øst i Oslo. Den antatte gjerningsmannen løp fra stedet.

De to skadde, to unge menn mellom 18 og 20 år, har utenlandsk etnisk bakgrunn. Den pågrepne er en hvit mann i 30-årene, ifølge Avisa Oslo.

De to skadde er innlagt på sykehus med alvorlige skader, men tilstanden betegnes som stabil. Det er ingen kjent relasjon mellom ofrene og den antatte gjerningsmannen, ifølge politiet.

– Utrolig dramatisk

Det var mange personer som ble vitne til skytingen, som altså skjedde inne i en T-banevogn mens den kjørte i retning fra sentrum. Ifølge Avisa Oslo ble det avfyrt tre skudd før det oppsto full panikk inne i T-banevognen.

– Det var en utrolig dramatisk situasjon, og det var mange som løp vekk fra stedet og ringte politiet. Vi var på stedet relativt kjapt, sa innsatsleder Thomas Broberg til pressen sent søndag kveld.

En rekke vitner har blitt avhørt av politiet, som mener de har dannet seg et godt bilde over hendelsesforløpet. Broberg ønsker ikke å gå ut med detaljene rundt hendelsesforløpet av hensyn til etterforskningen.

På bakgrunn av vitnebeskrivelser ble den antatte gjerningsmannen pågrepet en stund etter skytingen. Han ble pågrepet i nærheten av åstedet, opplyste politiet rundt to timer etter skytingen. Bilder fra stedet viser at en rekke politibetjenter legger en hvit mann i bakken.

– Ut fra opplysningene vi har, tyder det på at det er rett mann, og at han handlet alene, skrev politiet på Twitter.

Bred etterforskning

Innsatsleder Thomas Broberg sier at beboere i nabolaget ikke har grunn til å være engstelige, og at politiet vurderer området til å være trygt.

Politiet har startet et bred etterforskning, både teknisk og taktisk. Åstedet er sikret, og politiet har jobbet med å gjennomføre avhør og sikre eventuelle bevis i saken. Det er ennå ikke kjent om politiet har kontroll på våpenet som ble brukt.

Vitner som har sett noe knyttet til hendelsen, bes om å kontakte politiet.

– Vi er interessert i ytterligere tips fra publikum som kan styrke etterforskningen, sier Broberg.

Mistenkte løp langs T-banesporet

Øyenvitner sier til Aftenposten at en mann løp langs T-banesporet, hoppet over et gjerde og løp videre i retning sentrum i etterkant av skytingen.

Mannen skal ha vært kledd i en mørk shorts og mørk jakke og hadde tatoverte bein. Vitnene forteller også at han lukket jakken, som for å skjule noe.

En beboer i blokken ved siden av Skøyenåsen T-banestasjon så en av de skutte personene fra sin balkong.

– Jeg så at det lå en blodig fyr nede på perrongen og et stort oppbud av politi og ambulanse. I tillegg ser jeg at spesialstyrkene løper rundt her tungt bevæpnet, sa vitnet til VG.

Det er inntil videre satt inn buss for T-bane fra Hellerud til Mortensrud.

Mange personer i nærheten

Politiet opplyser at det var mange personer i nærheten da skytehendelsen skjedde.

– Det er helt naturlig å oppfatte denne situasjonen som svært dramatisk. Politi og helse har vært i kontakt med mange, men det kan være behov for ytterligere oppfølging for enkelte. De bes kontakte legevakt, opplyser politiet på Twitter.