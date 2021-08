Regjeringen snur og vil vurdere sakene om opphold for eks-ansatte afghanere på nytt

– Ja. Vi vil se nærmere på de tidligere sakene, sier spesialrådgiver Birgitte Syvertsen Frisch i Forsvarsdepartementet (FD) til Vårt Land.

Taliban overtok makten i Afghanistan søndag. Samtidig har regjeringen jobbet på spreng med den svært vanskelige saken til rundt ti afghanere, de fleste av dem renholdere, som i flere år jobbet for Forsvaret i Afghanistan som har fått avslag på ønsket om å få komme til Norge.

I en uttalelse til NTB tidligere søndag utelukket ikke justisminister Monica Mæland (H) at det kunne bli aktuelt å vurdere søknadene på nytt.

– Det har ikke vært lagt opp til nye vurderinger for dem som tidligere har fått avslag, men som Ropstad, ønsker ikke jeg å utelukke at noen flere saker kan bli behandlet i lys av denne situasjonen. Samtidig må vi huske på at de som fikk avslag, fikk det av tungtveiende grunner, sier Mæland til NTB.

Solberg åpnet for ny vurdering

KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad tok søndag til orde for en ny vurdering av søknadene til de eks-ansatte afghanerne.

Han sa at noen av dem som har fått avslag, har fått det på grunn av rullebladet de har.

Også statsminister Erna Solberg (H) sa til NTB søndag at hun er åpen for å gjøre en ny vurdering.

– Justis- og beredskapsministeren har sagt at vi kan se på noen av sakene på nytt, sier hun.

– Men for meg er det ganske åpenbart at vi henter ikke til Norge folk som kan være en fare for rikets sikkerhet.

Hastemøte

SV-politiker Karin Andersen har blant annet tatt til orde for et hastemøte i Stortinget om saken.

– Det er veldig mye som skjer, og det jobbes på spreng med saken, sier Ropstad.

Samtidig har flere av de eks-ansatte som har fått avslag på sine søknader, blitt intervjuet av norske medier og fortalt om frykt for at de vil bli drept når Taliban tar over.

– Det er en forferdelig situasjon, og det gjør stort inntrykk å høre om den frykten. Men samtidig er det veldig få som har fått avslag. Jeg mener det må tas hensyn til alvorlig kriminalitet på rullebladet, det handler også om Norges sikkerhet, sier Ropstad.