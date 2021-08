– Det er trist for oss alle å se at Taliban sannsynligvis overtar igjen. Forhåpentligvis klarer man å finne en løsning mellom Taliban og det som er igjen av regjeringen, for å finne et styresett framover. Men vi har jo visst at Taliban på et tidspunkt måtte inn igjen i styringen av Afghanistan. Det har vi visst lenge, sier Solberg til NTB.

Hun forteller at Norge inntil videre blir værende på feltsykehuset i Kabul, men at annet norsk personell evakueres.

– Nå skal vi først og fremst få ut vårt personell og de som har hjulpet oss.

– Henter ikke folk som kan være en fare for rikets sikkerhet

Statsministeren mener det har vært tungtveiende grunner for å gi avslag på opphold til enkelte afghanere som har jobbet for Norge.

– Det er ganske tungtveiende grunner for avslag. Det er rikets sikkerhet – altså Norges sikkerhet – som er begrunnelsen for dette, sier Solberg til NTB.

Rundt ti eks-ansatte i Afghanistan, i stor grad renholdere, skal ha fått avslag på søknadene om opphold i Norge.

– Justis- og beredskapsministeren har sagt at vi kan se på noen av sakene på nytt. Men for meg er det ganske åpenbart at vi henter ikke folk til Norge som kan være en fare for rikets sikkerhet, sier Solberg.

Støre: – Vi må stille opp for dem

Ap-leder Jonas Gahr Støre kaller utviklingen i Afghanistan det siste døgnet for «dramatisk».

Støre sier at Norge nå må evakuere norsk personell som er i Afghanistan, men også ta vare på afghanere som tidligere har jobbet for Norge.

– De har stilt opp for Norge, og vi må stille opp for dem. De av dem som ønsker å komme ut, må vi hjelpe ut, sier Støre til NTB.